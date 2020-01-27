جان يامان يفاجئ متابعيه بصورة مع والدته للمرة الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ الممثل التركي الشاب جان يامان في صورة جديدة، وللمرة الأولى عبر “إنستغرام”، برفقة والدته. والتقطت هذه الصورة له معها خلال الفترة الراهنة أثناء تأديته الخدمة العسكرية في تركيا، بعدما حلق ذقنه وقصّ شعره.

ولفتت والدة يامان الأنظار، خصوصاً بعدما اعتبر بعض متابعيه أنها تبدو صغيرة في السن وشابة، إلى درجة أن البعض ظنّ أنها شقيقته.

وعلّق يامان، باللغة التركية، على اللقطة المرفقة التي ظهر فيها حاضناً والدته، فقال: “أمي الحبيبة”.

تجدر الإشارة إلى أن جان يامان عاد مؤخراً الى تركيا بعد زيارته البرازيل، على أن يغادر مجددًا فور انتهاء خدمته إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج “الناجون” Survivors بنسخته الإيطالية، وفور وصوله الى مطار تركيا حاول العديد من الصحفيين ان يأخذوا تصريح منه الا انه رفض ذلك.