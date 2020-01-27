سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الإثنين، في معظم البنوك الحكومية والخاصة بمعدلات تتراوح بين قرش و3 قروش.



كما انخفض متوسط سعر العملة الخضراء قرشا واحدا على شاشة البنك المركزي المصري ليسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بـ15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع، أمس.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في 8 بنوك هي الأهلي ومصر والإسكندرية والمصرف المتحد والبركة والأهلي اليوناني وعودة والأهلي الكويتي.

كما تراجع الدولار قرشين في بنكي المصري الخليجي وكريدي أجريكول وانخفض 3 قروش في بنك قناة السويس.

- أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي سعرا أقل للدولار عند 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

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- أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي، وقناة السويس والإسكندرية والمصرف المتحد.

- سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والبركة وبلوم.

وسجل الدولار 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية "ساييب".

- السعر المهيمن للدولار

كما سجل سعر الدولار سعر 15.74 للشراء و15.84 للبيع في 7 بنوك هي التعمير والإسكان ومصر إيران "ميد بانك" والمصري الخليجي وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني وعودة والأهلي الكويتي.

- تراجع أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.35 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني 20.56 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.60 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.