قتيل فيلا نانسي عجرم تعقّب هيفا وهبي ونجوى كرم

في متابعة لقضية محمد الموسى الذي اقتحم منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، وبعدما طلبت عائلته التوسع في التحقيقات حول تفاصيل علاقة القتيل بعائلة الهاشم، كشفت مصادر خاصة لـ LBCI بعض المعلومات التي أظهرتها الجهات المعنية بالإطلاع على “داتا الإتصالات” الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم.

إليكم تفاصيل التحقيقات بحسب قناة LBCI:

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حوال الساعة 2:00 من تاريخه وفي محلة نيو سهيلة شارع 43 وداخل فيلا الفنانة نانسي عجرم أقدم المدعو محمد حسن الموسى والدته فاطمة مواليد 1979 سوري الجنسبة وهو ملثم على الدخول إلى داخل الفيلا بهدف السرقة حيث شهر مسدساً بوجه زوجها المدعو فادي مخايل الهاشم والدته جميلة مواليد 1968 لبناني، حيث عمد الأخير إلى إطلاق النار عليه من مسدس حربي فارداه قتيلا. وعثر بحوزة القتيل على جهاز خليوي نوع نوكيا لون اسود دون شريحة خط.

وبمراجعة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أشارت حضرتها بتوقيف مطلق النار والإستماع إلى افادة زوجته المدعوة نانسي نبيل عجرم والدتها ريموندا مواليد 1983 والمدعو أحمد زياب زهاب والدته ماريا مواليد 1983 سوري وهو سائق العائلة وشقيقه حميد مواليد 1985 حيث وبعد الإستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد أحرار وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية وختم المحضر وايداعها اياه مع الموقوف بواسطة مفرزة جونية القضائية.

وفي التفاصيل وبدراسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية تبين وجود عدد من المواضيع تم البحث عنها في محرك GOOGLE والتي تمحورت حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، بالاضافة الى البحث بتاريخ 01/07/2019 عن منزل هيفاء وهبي. وبتاريخ 13/10/2019 قام بالبحث عن منزل نجوى كرم.