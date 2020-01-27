تكريم سلوى محمد علي بـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنانة سلوى محمد على، عن مشوارها الفني، خلال الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للمهرجان، الذي أقيم اليوم الأحد 26 يناير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية. وافتتحت اليوم الأحد، الدورة السادسة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، وتقدم الإفتتاح أحمد جمال - نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حضور عدد من الفنانين، من بينهم: «سلوى محمد على، جميلة عوض، إنجي وجدان، عمرو عابد»، هذا بالإضافة إلى المخرجة هالة خليل.

وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، إن "الإسكندرية للفيلم القصير" يهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، مشيرا إلى أن الدورة السادسة تضم عروضا عربية من دول (الأردن ولبنان وتونس والعراق وسوريا والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين وفلسطين والمغرب والسودان وليبيا ومصر).

تضمن حفل الافتتاح عرضا للفيلم التونسي (حورية)، للمخرج أسامة عزى، وشهد الحفل أعضاء لجان تحكيم مسابقات الأفلام الروائية، والتسجيلية وأفلام الطلبة، وهم المخرج روش عبدالفتاح والمنتج معتز عبدالوهاب والناقد أحمد شوقي والمونتيرة هبة عثمان والفنانون عمرو عابد وجميلة عوض وإنجي وجدان ومريم الفرجاني ونخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة الثقافية.

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