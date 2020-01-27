نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

يبدو أن النجمة نانسي عجرم قررت تجاهل ما يقال عنها وعن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد المعلومات الجديدة التي كشفتها التحقيقات عن القتيل داخل منزلها محمد الموسى، وبدأت تستعيد نشاطها على السوشيال ميديا وفي حياتها الشخصية.

وشاركت نانسي متابعيها بمجموعة من الصور عبر خاصية الستوريز على انستغرام وبدت فيها على طبيعتها وبملابس شتوية كاجوال وكأنها في عطلة استجمام على الثلج، وبدت في غاية السكينة والهدوء.وفي وقت سابق، عمدت نانسي الى العودة للتفاعل مع برنامج the voice kids من خلال نشر مقطع فيديو قام عدد من محبيه بتجميع لأجمل مواقفها العفوية خلال البرنامج وقدمت الشكر لجمهورها على مجهودهم الكبير.كذلك تفاعلت بشكل كبير مع المتسابقين الصغار ومواهبهم وحرصت على نشر تغريدات عنهم، نافية بذلك كل الشائعات التي تحدثت عن انسحابها من لجنة التحكيم بسبب الازمة التي تمر بها.تفاعل الجمهور بشكل كبير مع عودة نانسي الى نشاطها السابق، مؤكدين انها باتت مطمئنة بعد التحقيق الاخير مع زوجها والتي اظهرت تفاصيل ملاحقة القتيل لزوجها لجمع المعلومات عنه وبأنه لم يكن يعمل لديهما ولا يوجد اي صلة بينهما.

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