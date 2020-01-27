شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث معارك المهرجانات.. حمو بيكا: أنا اللى عملت شاكوش ومينفعش يغنى غير بأمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المطرب الشعبى حمو بيكا لـ"الخليج 365" إنه قام بمنع أغانى حسن شاكوش التى قدمها فى البرامج التليفزيونية خلال الأيام الماضية، خاصة أنه يمتلك الحقوق الملكية الفكرية لتلك الأغانى، مشيراً إلى أنه سيظل محتفظاً بحقه فى تلك الأغانى حتى آخر نفس فى عمره، على حد قوله، مضيفاً أنه ليس من حق حسن شاكوش أن يغنى إلا بأمر منى، وأنا لم أوافق على غنائه بدون تصريح أو علم منى.

وأشار بيكا: "أنا اللى عملت حسن شاكوش" والكل يشهد بذلك، موضحاً أن أرقام أغنياته تثبت صحة كلامه، "حيث حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، ولكن مشاهدات شاكوش أقل منى بكثير، واللى عاوز يصدق يدخل يشوف".

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وأوضح بيكا، أن حسن شاكوش لم يتفوق عليه مثلما ردد البعض، ولكن الفرق "أن شاكوش صرحت له نقابة المهن الموسيقية بالغناء، بينما تتعنت النقابة برئاسة الأستاذ هانى شاكر معى ولم تعطينى تصاريح الغناء حتى الآن، وهو الأمر الواضح بتعنت النقابة معى، وللعلم أنا متفوق عنه فى الطلب على الأفراح والنايت كلوب وخلافه".

وانهى بيكا كلامه، أنه يستعد لحفلين فى أمريكا، على غرار حفله الأخير فى الأردن، كما يستعد حسن شاكوش لاحياء حفل فى إحدى الدول العربية لم يتم الاستقرار عليه.

وكان حسن شاكوش أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، من خلال استضافته فى أحد البرامج الحوارية، وردت الأخيرة على شاكوش قائلة: أنا بشكرك يا حسن على الأغنية .. أنا بحبها جدا.. وبسمعها كل يوم".