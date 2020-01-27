شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "وصل أمانة" لـ مصطفى خاطر وعلى ربيع لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غداً الثلاثاء فى السابعة صباحاً، تصوير أول مشاهد مسلسل "وصل أمانة " بطولة نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلى ربيع، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يبدأ فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية، على أن ينتقل المخرج معتز التونى لديكورات أخرى .

وفى سياق متصل، أوشك فريق العمل على الانتهاء من كافة تفاصيل المسلسل، ومن المقرر أن يعلن عن بدء التصوير خلال الساعات المقبلة، وكانت شركة سينرجى تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

Advertisements

وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى اطار كوميدى .

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.