شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "عاشقات السينما" للمخرجة ماريان خوري بمعرض الكتاب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف معرض الكتاب 2020 يوم الخميس المقبل الموافق 30 يناير، المنتجة والمخرجة ماريان خوري مع عرض فيلمها "عاشقات السينما" الواحدة والنصف ظهرا، ويتبع العرض حلقة نقاشية يديرها الناقد أندرو محسن، ويتحدّث الفيلم عن حياة ستة نساء رائدات في السينما المصرية منذ بدايتها في العشرينيات، منهن آسيا، وبهيجة حافظ، وماري كويني، عزيزة أميروفاطمة رشدي وغيرهن ممن تحدين تقاليد المجتمعات المحافظة، من أجل فعل شيء يحبونه، ووضعن أسساً جديدة لصناعة فنّ السينما.

ويتطرّق الفيلم إلى كيف أن عشقهنّ اللامتناهي سمح لهنّ بتخطي العقبات وتجاوز المحرّمات رغم اختلاف انتماءاتهنّ الطبقية والاجتماعية والثقافية. وينقلنا الفيلم من الماضي إلى الحاضر ليوضح دورهن الكبير في تأسيس للسينما المصرية والعربية.



عاشقات السينما

وانطلق مؤخرًا فيلم الدراما الوثائقية "احكيلي" لماريان خوري في سينما زاوية بجانب عروض حصرية بسينمات أميركانا بلازا، بوينت 90، الزمالك، الفيلم حصل على جائزة الجمهور في إطار منافسته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض بمهرجان امستردام للأفلام الوثائقية (إدفا).

"إحكيلي" يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام. حاز على ردود الأفعال الإيجابية العالمية والمحلية بعد مشاركته في مهرجاني إدفا ومهرجان القاهرة، بجانب حصوله على جائزة الجمهور ضمن منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



عزيزة امير

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Fatma_Roushdi



امينة محمد



ماري كويني



أسيا