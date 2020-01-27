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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جاستين بيبر يصور كليب جديدا مع مجموعة أطفال فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جاستين بيبر قرر أن يواصل نشاطه الفني المكثف خلال هذه الفترة ، حيث ظهر النجم البلغ من العمر ( 25 عام ) مع مجموعة من الأطفال، وذلك خلال تصويره كليب جديد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيبر يغني و يرقص و يداعب و يحمل عدد من الأطفال .
خلال التصوير
وخلال تصوير جاستين بيبر للكليب شوهدت زوجته السوبر موديل الشهيرة هيلي بيبر وهي تمارس بعض التدريبات الرياضية في الـ gym ، وتتناول مشروبها المفضل بعد التمرين في غرب هوليوود، وذلك حسب موقع " جاست جيرد ".
خلال التصوير
من جهه أخرى كان النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا و ذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية ، و قد أعلن موقع " ديلي ميل " أن العمل الوثائقي الذي سيطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، سيبث على موقع يوتيوب اليوم الاثنين 27 يناير الحالى ، و العمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .
خلال التصوير
جاستين بيبر
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