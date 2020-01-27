"آرت دبى" يستقبل الأعمال الأفريقية فى دورته الرابعة عشر برعاية حاكم دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الدورة الرابعة عشر من معرض آرت دبي – Art Dubai، المقامة في الفترة ما بين 20 إلى 23 مارس المقبل في مدينة جميرا الإماراتية، جناح للفنون الأفريقية للفنانين الذين تمت دعوتهم إلى دولة الإمارات من مناطق جغرافية مختلفة لإضافة أعمال فنية جديدة من مناطق مختلفة للدورة الجديدة.
وتستعد الدورة الجديدة من المعرض الذي تقام فعالياته تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، لاستقبال متطوعين شغفون بالفنون الحديثة من أجل تطوير واضافة الكثير من الأفكار حول مستقبل الفن المعاصر.
وضمت الدورة الثالثة عشر التي أقيمت مارس الماضي، جلسات حوارية مع أكثر من 600 متحدث من الفنانين وممثلي المعارض والمؤرخين الفنيين والخبراء الفنيين وصناع القرار وغيرهم، لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة مثل الرعاية الفنية واقتناء المجموعات وتاريخ الفن والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التى تؤثر فى الفن المعاصر.
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Less than ten days to apply for Gulf Now. This special section at Art Dubai 2020 is curated by Munira Al Sayegh, and will introduce grassroots arts organisations from across the region to international audiences. . If you are an artist-run organisation, existing outside of government funding, from Bahrain, Kuwait, Oman, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen, we encourage you to apply now. Download an application form via the link in our bio. Applications due: January 30, 2020. Pictured: Daftar Asfar at Art Dubai 2019 #ArtDubai #Dubai #UAENow #Gulfnow #UAE #SaudiArabia #oman #yemen #bahrain #kuwait #artist #artistrunspace #contemporaryart #independentartist #collective #AD19 #AD2020 #artdubai2019 #artdubai2020 @munira.alsayegh @daftarasfar
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A post shared by Art Dubai (@artdubai) onJan 22, 2020 at 3:29am PST
وشارك في نسخة العام الماضي، 20 محاورا عالميا من مختلف المجالات والتخصصات مثل النقاد والقيّمين والتربويين ورواد الأعمال، لمناقشة التحديات والفرص الحالية التى تواجه المنظومة التعليمية، تحت عنوان "هل المدرسة مصنع"، لتسليط الضوء على الكثير من تحديات التعليم فى الشرق الأوسط، ومواكبة تطوير تعليم الإنسان مقارنة بتسارع التكنولوجيا والآلات والاستفادة من التجارب التعليمية السابقة لمواجهة المستقبل.
وسلطت الدورة السابقة من المعرض الضوء على خارطة التوجهات والتغييرات الثقافية الناتجة عن الحركة الفنية الحداثية فى القرن العشرين وبالتحديد فى بغداد وبيروت وداكار ولاهور، وعرضت فى الندوة التى جاءت بعنوان "مودرن الفن الحديث" أعمالا متحفيه لعمالقة الحركة الفنية الحداثية من القرن العشرين من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
آرت دبى، هو معرض عالمى يقام سنويا تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، وبتنسيق من هيئة دبى للثقافة والفنون، ويعد نقطة التلاقى للفنون والفنانين ومحبى الفن من مختلف أنحاء العالم، ونجح فى استقبال العام الماضى أكثر من 91 مشاركة فنية من 41 بلدا.
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