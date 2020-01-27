شكرا لقرائتكم خبر عن "البدلة الوردى".. كلمة سر تألق النجوم الذكور فى حفل Grammy.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك عدد من النجوم الذكور قرروا أمس خطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 الذي اقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و كان السبب الحقيقي للفتهم النظر هو ارتداء ملابس بدرجات اللون الوردي .



ليل ناس اكس

و كان أول هؤلاء النجوم هو مغني الراب ليل ناس أكس الذي ظهر ببدلة باللون الفوشيا وحملت توقيع دار أزياء " Versace " ، كذلك مغني الراب Tyler the Creator البالغ من العمر ( 28 عاما ) ظهر ببدلة من اللون الوردي وكانت ملابسه من تصميم دار أزياء " Golf le Fleur " .

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Tyler the Creator Tyler the Creator

اما النجم العالمي شون مندس فخطف الأضواء بإطلالته على السجادة الحمراء ، حيث ارتدي " بدلة " من تصميم دار أزياء " Louis Vuitton " ووصفها الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنها ذات تصميم خاطف للاذهان .



شون مندس شون مندس

واستطاعت أمس عدد من النجمات اظهار مدي أناقتهن وجمالهن، حيث دخلن قائمة النجمات الاكثر أناقة بحفل Grammy لعام 2020 ، و من أبرزهن نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا التي اثارت ضجة بتصميم فستانها المثير ، و الفستان واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Ralph & Russo " ، بينما فاجأت النجمة العالمية fka twigs ذات الـ 32 عام المعنيين بالأزياء و الموضة أمس باطلالتها المميزة ، حيث أنتقت فستانها من تصميم " Ed Marler " و اختارت حذائها من " Jimmy Choo " .

واختارت النجمة العالمية بيلي إيليش أن تظهر علي السجادة الحمراء بحفل توزيع بحفل توزيع جوائز الجرامي ، حيث أنتقت ملابسها من مجموعة تصميمات " Gucci " ، في حين فاجأت النجمة العالمية إريانا جراند العالم بظهورها علي الـ red carpet ، حيث أنتقت جراند البالغة من العمر ( 26 عام ) فستانها الضخم من مجموعة تصميمات دار أزياء " Giambattista Valli " و اختارت جراند حذائها من " Christian Louboutin " .