شكرا لقرائتكم خبر عن سلفستر استلونى ينعى كوبى براينت بصورة تجمعهما وكلمات مؤثرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان العالمى سلفستر استلونى، وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت فى حادث تحطم طائرة فى ولاية كالفورنيا، واستعاد سلفستر استلونى ذكرياته مع نجم السلة الراحل بنشر صورة معه على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وعلق عليها فى حالة حزن قائلا: "فقد العالم رجلاً عظيماً وبطلًا رائعًا. أشعر بالسوء الشديد لعائلته. يكسر قلبي. رياضي ، كاتب ، مبتكر ، قدوة واحدة من نوعها".



سلفستر استلونى ينعى كوبي براينت

فجع العالم الرياضى أمس الأحد، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس، حيث ذكرت التقارير العالمية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

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وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، صباح أمس الأحد، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.



سلفستر استلونى ينعى كوبي براينت

وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.