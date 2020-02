شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Jonas Brothers يتبع سياسة "الروح الأسرية" فى الأحداث والأعمال الفنية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق Jonas Brothers قرر خلال الفترة الماضية أن تكون زوجات أعضاء الفريق جزءا مهما في حياتهم العملية، حيث ظهرت زوجات أعضاء فريق "Jonas Brothers" مؤخرا فى كليبهم "What A Man Gotta Do" وهى الفكرة التى لاقت إعجاب الكثيرين حول العالم.



اعضاء الفريق مع زوجاتهم

وامتدادا لفكرة "الروح الأسرية" حتى فى الأحداث الفنية ظهر أمس فريق Jonas Brothers على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجاتهم، فانضم إلى كل من نيك وجو وكيفن بريانكا شوبرا وصوفي تيرنر ودانيال جوناس، وذلك من أجل مزيد من الدعم للفريق.



بريانكا و نيك جوناس

وخلال الحفل استطاعت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا أن تثير ضجة برقى إطلالتها، حيث ظهرت بفستان ذى تصميم مثير، والفستان واحد من أرقى تصميمات دار أزياء "Ralph & Russo".

يذكر أن كليب " What A Man Gotta Do " الذي أطلقه الفريق على القناة الرسمية على يوتيوب، حقق ردود فعل إيجابية فور إطلاقه، وقد وصلت نسبة مشاهدته إلى أكثر من 27 مليون مشاهدة، وكليب "What A Man Gotta Do" أخرجه جوزيف خان ومن إنتاج تشارلين مانكا.



قبل الحفل



