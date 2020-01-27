شكرا لقرائتكم خبر عن فى أمسية مليئة بدفء الابتهالات.. "الإخوة أبو شعر" تنشد من مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة "الإخوة أبو شعر" الصوفية السورية يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء لإحياء حفل إنشاد ديني وابتهالات صوفية فى ليلة شتوية مليئة بدفء حب المولى عز وجل ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من عروس البحر الأبيض المتوسط وتحديدا المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وتعتمد هذه الابتهالات والأناشيد على مقامات الموسيقى العربية ومزجها بالمقامات العالمية، ومن المقرر أن تقدم الفرقة عددًا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية وأيضا الابتهالات التي عرفت واشتهرت بها، والتى تمثل مزيجًا صوفيا من المدائح والأذكار الصوفية.

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وقدمت فرقة "أبو شعر" العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من محبى الأناشيد والابتهالات .

وتتكون فرقة الإخوة أبو شعر السورية من ستة أشقاء من أب واحد وأم واحدة وعائلة أبو شعر من العوائل العريقة بدمشق من الميدان وعرفت بأبو شعر لأن جدهم الأكبر كان يرد على من يسأله بالشعر وعرفت العائلة منذ القدم بعائلة أبو شعر وهم سادة أشراف بدأوا بالمدح منذ نعومة أظفارهم فبدأت فرقتهم وتأسست عام 1983 م، انطلقت "أبو شعر" من سوريا وتلعلعت في مصر ضيائها ونورها فأرض الكنانة هي قبلة محبى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديقة آل بيت الله.

ومن الجدير بالذكر أن فرقة الإخوة أبو شعر تأسست عام 1983 في سوريا وكان والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسيني الرفاعي الذي كان منشدًا لبعض العلماء الكبار في دمشق وعالمًا بالأنغام في شبابه، جابت هذه الفرقة أرجاء الوقت العربى زار الإخوة أبو شعر رسمياً دول عربية عديدة وأقاموا بها حفلات دينية، من أبرز هذه الدول سوريا، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة وغيرها إلى جانب دول عالمية أخرى محدثين صدى كبير بأصواتهم الرنانة.