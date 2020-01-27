شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معرض الكتاب يكرم يسرا فى ندوة فنية بحضور جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب النجمة يسرا وذلك من خلال ندوة فنية ضمن فاعليات معرض الكتاب، ومعرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

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فى جانب آخر نفت النجمة الكبيرة يسرا مؤخرا إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض الناس فهمت حديثها فى أحد البرامج التى ظهرت فيها مؤخرًا بشكل خاطئ.

وقالت النجمة الكبيرة يسرا من خلال رسالة نصية عبر ”الخليج 365”: "مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللى بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة اطمنكم، أنا لما كنت بتكلم فى برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت فى الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة".

وأضافت النجمة الكبيرة يسرا فى رسالتها الصوتية: "بقول لجمهورى الحبيب الغالى بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده، ربنا يخليكم ليا، وبشكركم أوى أوى أوى، والله العظيم أنا ربنا مدينى الخير والصحة، الحمد لله أنا كويسة جدا جدا على الخوف، عايزاكم دايما تدعولى، لأن بحتاج الدعاء على طول، وربنا يحفظكم انتوا كمان من كل شر".

وأنهت النجمة الكبيرة يسرا حديثها مع الخليج 365، قائلة :"الحمد لله صحتى كويسة، وبشكركم جدا على اهتمامكم، وبشكر جدا الناس اللى خافت عليا، وبحبكم وميرسى على الدعوات اللى أنتوا باعتوهالى، بس الحقيقة أنا بطمنكم إن مفيش أى حاجة فيا، ما عنديش المرض ده، ربنا يعافينا ويعافيكم".