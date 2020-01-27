شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور ينتهى من تصوير "كل أسبوع يوم جمعة" ويبدأ " دهب عيرة" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان الشاب خالد أنور من تصوير دوره فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" بطولة النجوم منة شلبى وآسر ياسين، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات العربية، وينتمى لمسلسلات الـ 12 حلقة، حيث يجسد خالد شخصية شقيق "نور" وهى الشخصية التى تقدمها منه شلبى فى أحداث المسلسل الذى يعتمد على الإثارة والغموض، ويستعد خالد أنور حالياً للبدء فى تصوير مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منه شلبى وآسر ياسين كل من: عبد العزيز مخيون، سوسن بدر، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نور محمود، وآخرون، وفى سياق متصل حصد المسلسل على إشادات ملحوظة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على قصة المسلسل، خاصة أن آسر ياسين يظهر بشكل مختلف وهو رجل معاق ذهنياً، بينما تظهر سوسن بدر والدته خلال أحداث المسلسل.

"فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

ويعرض "فى كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى التى يلتقى فيها آسر ومنة في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا في السينما بفيلمي "بيبو وبشير" و"تراب الماس".