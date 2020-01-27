شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تثير الجدل بمجوهراتها فى موسم الرياض.. ومتخصص تسوق: تقليد وصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة الخليجية أحلام حالة من الدهشة و الجدل بعد ظهورها مساء يوم الجمعة خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية في حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.



أحلام

فكان إحدى هذه المجوهرات عقد مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيه مصري، وبعد إطلالتها أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت فى الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

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الفنانة أحلام

و تصدر أسم "أحلام" مواقع التواصل الإجتماعي علي مدار اليومين الماضيين، فقالت أحدي المغردات عبى موقع "تويتر" :" ماشالله حلق من مجوهرات احلام تسدد دين وتشتري لنا سياره انا وزوجي واولادي الله يرزقها ويرزقنا يارب#فنانة_العرب".

فيما تداول مغردون مقطع فيديو لمتخصص في التسوق يدعى "سالم" يتحدث خلاله عن المجوهرات التي ظهرت بها الفنانة أحلام مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً، وقال أن الفنانة أحلام ارتدت خلال حفلها الأخير “مجوهرات مقلدة” من ماركات صينية الصنع وليست أصلية تبلغ 7 ملايين دولار كما أشيع عقب انتهاء الحفل.