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فيديو .. أيمن بهجت قمر يشيد بكتاب «أنا والسرطان راجل لراجل»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، بصدور كتاب«أنا والسرطان راجل لراجل» للكاتبة أميرة عبدالمعبود، وأكد أيمن بهجت قمر من خلال فيديو تم تداوله على شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك، أن تجربة الكتاب تعكس تجربة شخصية إنسانية حقيقية للكاتبة التى واجهت السرطان بكل شجاعة، وسردت معركتها مع المرض من خلال سطور الكتاب،بما يؤكد صبرها وإرادتها، .. ودعا ايمن بهجت قمر لقراءة الكتاب لكى نتعلم المواجهة والصبر والإرادة.

 

من جانبها علقت الكاتبة أميرة عبدالمعبود وقالت أن شهادة شاعر وكاتب كبير مثل ايمن بهجت قمر وحديثه عن تجربتها الأولى هو وسام على صدرها ودعوة للسير فى طريق الكتابة الإنسانية خلال المرحلة القادمة.

 

 

جدير بالذكر أن الكتاب الذى يصدر عن مكتبة مدبولى يعرض حالياً فى معرض الكتاب ،ومن المقرر تنظيم حفل التوقيع الخاص به الساعة 2 ظهر غدِ الثلاثاء فى صالة 1 بالمعرض.

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هذا وكان المطرب عاصى الحلاني أيضاً في وقت سابق قد أثني على الكتاب خلال فيديو أعلن فيه أيضاً عن أمنياته لجميع  مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدى، وقال الفنان عاصى الحلانى خلال الفيديو، إن الكتاب الذى كتبته أميرة عبد المعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض، وتابع عاصى الحلانى، بكلامه حينها حين وجه رسالة  لكل شخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض، بقوله : يجب أن يكون إيمانك كبير بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم، مضيفًا عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات، كما وجه خالص الشكر للكاتبة أميرة عبد المعبود، مختتما كلامه "وقلبى معك، وسوف أحتفظ بالكتاب فى مكتبتى الخاصة.

 

 

 

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