محمد علي رزق ينعى والدة محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان محمد علي رزق، والدة الفنان محمود حافظ، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة والدة صديقي و أخويا محمود حافظ نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المعفرة".

وأعلن محمود حافظ، خبر وفاة والدته عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد تعرضها لأزمة صحية، وكتب : "إنا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي".

ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.