والدة هبة السيسي تدخل في غيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلنت الفنانة هبة السيسي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك". وشاركت هبة جمهورها ومتابعيها، منشورًا وكتبت: "أمي في غيبوبة يارب الشفا من عندك". هبة السيسي، حاصلة على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، واتجهت لللتمثيل بعد ذلك، و شاركت في فيلم "كتكوت"، مع الفنان محمد سعد عام 2006، و من أعمالها التلفزيونية مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك".

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