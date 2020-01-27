وفاة والدة الفنان محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: أعلن الفنان الشاب محمود حافظ، خبر وفاة والدته عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد تعرضها لأزمة صحية وكتب : "إنا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي". ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل " الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

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