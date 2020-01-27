- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخطي قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، حاجز الـ2 مليار مشاهدة إذ حققت إجمالي أعماله نسبة 2 مليار و400 مليون مشاهدة.
وشارك "رمضان"، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الخاص على انستجرام وعلق عليها قائلًا: "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي تخطينا الـ٢مليار و٤٠٠مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على يوتيوب".
ويشارك محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل بمسلسل "البرنس" بطولة: نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى ".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة محمد رمضان تتخطى الـ2 مليار مشاهدة على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.