قناة محمد رمضان تتخطى الـ2 مليار مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخطي قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، حاجز الـ2 مليار مشاهدة إذ حققت إجمالي أعماله نسبة 2 مليار و400 مليون مشاهدة.

وشارك "رمضان"، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الخاص على انستجرام وعلق عليها قائلًا: "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي تخطينا الـ٢مليار و٤٠٠مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

ويشارك محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل بمسلسل "البرنس" بطولة: نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى ".