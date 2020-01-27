مخرج "صندوق الدنيا" يكشف سبب تصنيفه للكبار فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا" الأفيش الخاص به يحمل علامة (+18)، التي تشير إلى أن الفيلم للكبار فقط.

وكشف المخرج عماد البهات، سبب تصنيف الفيلم للكبار فقط، وهل ذلك يرجع إلى احتواءه مشاهد عنف أو ألفاظ خارجة.

فقال عماد البهات في تصريحات لـ"الخليج 365":"سبب التصنيف، يعود لطبيعة أحداث الفيلم الدرامية، والرقابة مبقتش بتحذف مشاهد زي زمان ولكنها تحدد الفئة العمرية المناسبة للفيلم".

Advertisements

ونفى البهات وجود مشاهد عنف بالفيلم قائلًا: " الفيلم مفيهوش عنف لا من قريب أو من بعيد، وسبب تصنيف الفيلم للكبار فقط، سيكتشفه الجمهور أثناء المشاهدة.

وعن موعد عرض الفيلم، أكد البهات إنه سيكون في منتصف فبراير القادم، موضحًا إنه يعمل حاليًا على المراحل الآخيرة بالفيلم كالمونتاج والمكساج والموسيقى.

فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، رابي عمرو سعد، سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، في إطار درامي.