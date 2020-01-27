جاد شويري لمصراوي:" سالمونيلا لا تسئ للمرأة.. وتميم يشبهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان اللبناني جاد شوي عن دهشته من الهجوم الذي تعرضت له أغنية " سالمونيلا" للمغني تميم يونس،التي طرحها مؤخرًا وأثارت جدلًا.

وقال جاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" :"تعرضت لنفس الهجوم الذي يواجهه "تميم " في بداياتي، وهو بنفسه قال لي أنه يشبهني في حب التمرد، والرغبة في تقديم عمل فني مختلف.

وعن "سالمونيلا"، قال النجم اللبناني:"أحببتها جدًا، وشعرت بالدهشة من تفسيرها بأنها أغنية ضد المرأة،و بها تحرش، وعنصرية،وهي أغنية خفيفة الدم بكلماتها".

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واختتم :" الأغنية رائعة ولاتحمل أي مضمون عنصري".

جاد يستعيد حاليا لإخراج أكثر من فيديو كليب، لعدد من النجوم من بينهم كارول سماحة، سميرة سعيد، وجورج وسوف.