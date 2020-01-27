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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أعرب الفنان اللبناني جاد شوي عن دهشته من الهجوم الذي تعرضت له أغنية " سالمونيلا" للمغني تميم يونس،التي طرحها مؤخرًا وأثارت جدلًا.
وقال جاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" :"تعرضت لنفس الهجوم الذي يواجهه "تميم " في بداياتي، وهو بنفسه قال لي أنه يشبهني في حب التمرد، والرغبة في تقديم عمل فني مختلف.
وعن "سالمونيلا"، قال النجم اللبناني:"أحببتها جدًا، وشعرت بالدهشة من تفسيرها بأنها أغنية ضد المرأة،و بها تحرش، وعنصرية،وهي أغنية خفيفة الدم بكلماتها".
واختتم :" الأغنية رائعة ولاتحمل أي مضمون عنصري".
جاد يستعيد حاليا لإخراج أكثر من فيديو كليب، لعدد من النجوم من بينهم كارول سماحة، سميرة سعيد، وجورج وسوف.
كانت هذه تفاصيل خبر جاد شويري لمصراوي:" سالمونيلا لا تسئ للمرأة.. وتميم يشبهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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