سناء شافع: تزوجت 9 مرات وجمعت 3 نساء في عصمتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير سناء شافع، إنه يحترم المرأة، ففي طفولته علمه والده احترام المرأة، حتى أنه ضربه حينما رفع صوته على والدته في إحدى المرات.

وأوضح "شافع" في تصريح لمصراوي، أنه تزوج 9 مرات، وكانت الزيجة الأولى من شقيقة صديقه، واستمرت الزيجة عامين، وكان وقتها طالبًا في العشرين من عمره.

وتابع: "الزوجة الثانية كانت ألمانية الجنسية، واستمر زواجنا 7 سنوات، وأنجبت منها ابني عبدالله نديم، ويدرس حاليا قانونًا دوليًا بألمانيا".

وأكد أن والده لم يمانع بالارتباط من سيدة أجنبية، ونصحه بتحمل مسؤولية التجربة، مؤكدًا أن انفصالهما جاء؛ لأنه فضل العودة لمصر، بينما لم تستطع زوجته الحياة في مصر، فانفصلا.

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واستكمل: "الزوجة التالتة كانت الفنانة ناهد جبر، واللي حصل إني للأسف خونتها أكتر من مرة، ولما عرفت قررت الانفصال، وهي كانت زوجة جميلة وكل شيء فيها جيد وجميل".

وأوضح أنه جمع 3 نساء في عصمته، من بينهن الفنانة ناهد جبر، مؤكدًا أنهن لم يعلمن بجمعه بين 3 نساء، كما تزوج بعد انفصاله عنهن من سيدة فاضلة ابنة إحدى العائلات الكبرى.

وأكد أنه كان محظوظا؛ لأن زوجاته كن سيدات فضليات، من عائلات عريقة ومحترمة، كما تزوج سيدة كويتية، وبعدها تزوج الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته "مايا".

وأشار إلى أن علاقة جيدة تجمع بينه وبين الفنانة ندى بسيوني، خاصة أنها والدة ابنته، كما أن زوجته الحالية "ماجدة" والتي تزوجها منذ أكثر من 14 عامًا، تجمعها علاقة طيبة بالفنانة ندى بسيوني.

واختتم حديثه قائلا: "ماجدة سيدة عظيمة، وأحببتها حبًا كبيرًا، وتقدمت للزواج منها، وهي الوحيدة التي تزوجتها بحضور أهلي، وأشعر أن أبناءها الخمسة هم أبنائي".