فيديو.. عمار هيثم يطرح "أحبك" أحدث كليباته

طرح الفنان عمار هيثم أحدث كليباته والتي تحمل اسم "أحبك"، عبر قناة الريماس الرسمية، بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. كليب أحبك ومن إخراج أحمد السامرائي، Advertisements والأغنية من كلمات محمد الزلفي، وألحان عمار هيثم، توزيع دانيار محمد. والأغنية من كلمات محمد الزلفي، وألحان عمار هيثم، توزيع دانيار محمد. يذكر أن الفنان عمار هيثم طرح مؤخرًا كليب بعنوان ضاع التعب، وهو من إخراج أحمد السامرائي ، والأغنية من كلمات علي الحلفي، وألحان عدنان الرسام، وتوزيع عباس مطر، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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