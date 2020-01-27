شاهد.. أكشاي كومار يؤجل موعد عرض Bachchan Pandey

نشر الفنان العالمي أكشاي كومار صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر أكشاي من خلالها بـ نيو لوك، حيث أعلن عن موعد جديد لعرض فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم Bachchan Pandey.

ومن المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض العالمي يوم الجمعة الموافق 22 من شهر يناير 2021 من العام المقبل، وكان من المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 25 من شهر ديمسبر 2020.

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وفيلم Bachchan Pandey من تأليف وإخراج ساجد فرهاد، وبطولة كل من أكشاي كومار، كريتي سانون.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان العالمي أكشاي كومار لعرض فيلم Sooryavanshi، والمقرر عرضه في شهر مايو 2020، وهو من تأليف كاران جوهار ، وإخراج روهيت شيتي، وبطولة كل من أكشاي كومار، آجاي ديفجن، رانفير سينج.

وتدور أحداث الفيلم حول فريق يكافح الإرهاب بالهند، وذلك في إطار أكشن تشويقي.