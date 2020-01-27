صور.. هند صبري تنعي لينا بن مهني بكلمات مؤثرة

نعت النجمة هند صبري الناشطة حقوق إنسان ومدونة الأسرة المغربية لينا بن مهني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت هند بعض الصور، وأعربت من خلالها عن شدة حزنها لوفاة لينا، قائلة: لينا بن مهني .. ماذا أقول ؟ آخر مرة تقابلنا كان آخر يوم تصوير نورا تحلم .. كنت متعبة لكن مصممة على الحياة .. كان في عينيك إصرار غريب ، يدفع للتأمل .. جسدك كان مرهقًا و لكن

روحك جعلته يصبر .. روحك استثنائية.

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وأضافت: لن أنسى عرض فيلم زهرة حلب في أحد السجون التونسية الذي زودتماها أنت و والدك سي صادق بزاد الكتب و السينما .. لن أنسى دفاعك المستميت عن حق كل الناس في الوصول إلى الدواء ، حتى و أنت طريحة الفراش .. لن ننسى ما قدمتيه لتونس من شجاعة و نضال و إصرار .. تلك الإبتسامة الحادة والمتحدية ..

لن ننساها .. حلقي يا لينا و تحرري من أعباء المرض، و آهات الجسد .. و سلمي لنا على مايا الجريبي .. شكرًا على كل درس تعلمناه منك .. قلبي اليوم مع عائلتك الصغيرة و الكبيرة.. باش نتوحشوك.

ومن ناحية آخرى تواصل النجمة هند صبري تصوير فيلم كيرة والجن 1919، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من أحمد عز، كريم عبد العزيز، سيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.