أحلام عن حفلها بالرياض: ليلة تاريخية سطرت نجاحًا كبيرًا

نشرت المطربة الإمارتية الرياض أحلام، مجموعة صور جديدة لها من الحفل الذي أحيته في بوليفارد الرياض بالسعودية، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت أحلام على الصور قائلة: "ليلة تاريخية سطرت نجاحًا كبيرًا في ختام موسم الرياض شكرا لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني ومشكورين يا أهلي أهل تاريخية سطرت نجاحًا كبيرًا في ختام موسم الرياض شكرا لكل ضيوفي اللي حضروا وكبروني ومشكورين يا أهلي أهل السعودية الطيبين الغاليين علي المعزة وحسن الاستقبال الله لايبين غلاكم". الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا ما أدرى عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجى، إشراف عام خالد أبو منذر، مكساج جاسم محمد.

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