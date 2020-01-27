إسعاد يونس عن حلقتها مع كريم عبد العزيز: الليلة ليلة كارميللا

نشرت الفنانة إسعاد يونس، مجموعة صور جديدة جمعتها مع الفنان كريم عبد العزيز من كواليس برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت إسعاد على الصور قائلة : "الليله ليلة كارميللا"، ونالت الصور إعجاب آلاف من Advertisements المتابعين متمنين لهما النجاح والتفوق في مشوارهما الفني والشخصي. المتابعين متمنين لهما النجاح والتفوق في مشوارهما الفني والشخصي. يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس يذاع يومي الأثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك عبر قناة dmc الفضائية

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