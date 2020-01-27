صور- جاستين بيبر مع مجموعة أطفال في لوس أنجلوس.. ما السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهر النجم العالمي ​جاستين بيبر​ 25 عاما مع مجموعة من الأطفال، وذلك خلال تصويره كليب جديد في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يغني ويرقص ويحمل الأطفال.

وخلال تصويره للكليب شوهدت زوجته السوبر موديل الشهيرة هيلي بيبر وهي تمارس بعض التدريبات الرياضية في الـ gym ، وتتناول مشروبها بعد التمرين في غرب هوليوود، وذلك حسب موقع "جاست غيرد".

من جهه أخرى، أثار جاستين بيبر ضجة كبيرة على المواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بعد أن أعلن عن مرضه، بحسب موقع " ديلي ميل " الذي أشار الى أن الفيلم الوثائقي الذي سيطلقه النجم العالمي سيعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، سيبث على موقع يوتيوب اليوم الاثنين 27 يناير الحالي، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم.

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