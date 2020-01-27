وفاة والدة الممثل محمود حافظ

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الممثل المصري ​محمود حافظ​، وكشف عن ذلك المخرج المصري ​بيتر ميمي​ الذي كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه".

الجدير ذكره ان حافظ شارك مؤخرا في فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر المصري أمير طعيمة، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ويشارك في الفيلم ضيوف شرف هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.

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