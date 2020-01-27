خاص "الفن"- ما حقيقة زواج معتصم النهار وهيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل السوري ​معتصم النهار​ تصوير مشاهده في مسلسل "​أسود فاتح​"، مع الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلم موقع "الفن" أن النهار يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية زوج هيفا، ويعيشان حياة زوجية سعيدة، ولكن يحدث أمر ما يتسبب في توتر العلاقة بينهما، وتنقلب الأحداث راساً على عقب.

المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، وناصر سيف.



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