كوبي براينت تعرف على زوجته بسبب سنوب دوغ..وفي علاقتهما حب وطلب طلاق وإجهاض

ميرنا وليد - بيروت - رحل نجم كرة السلة العالمي ​كوبي براينت​ عن عمر 41 عاماً يوم الاحد في حادث مأساوي هو تحطم مروحية، وكانت برفقته ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، وقد توفيت أيضاً.

كوبي وجيانا تركا خلفهما الزوجة والأم فانيسا براينت البالغة من العمر 37 عاماً.

ولدى كوبي وفانيسا ثلاث فتيات أيضاً هما ناتاليا (17 عاماً) وبيانكا (ثلاث سنوات) وكابري (7 أشهر).

تزوج كوبي وفانيسا في نيسان/أبريل عام 2001 بعد سنتين من المواعدة، ونورد لكم أموراً عن حياة كوبي وفانيسا:

1 -إلتقيا بسبب سنوب دوغ

فانيسا وكوبي إلتقيا في موقع تصوير فيديو كليب النجم سنوب دوغ Tha Eastsidaz عام 1999.

2-فانيسا تركت المدرسة بعد مواعدة كوبي براينت

تركت فانيسا المدرسة بعد أن أرسل لها كوبي براينت الورود وأقلها من المدرسة، وواصلت دراستها في المنزل، وتزوجت كوبي بعد عامين في كنيسة كاثوليكية في دانا بوينت، كاليفورنيا.

3-تقدمت بطلب الطلاق من كوبي عام 2011

بعد عامين على إعلان إنفصالها عن زوجها، مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن حلها، ألغت فانيسا الانفصال. وكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في ذلك الوقت: "يسرنا أن نعلن أننا قد تصالحنا. سيتم إلغاء إجراءات الطلاق بيننا. نحن نتطلع إلى مستقبلنا معًا".



وأكد كوبي الخبر من خلال صفحته أيضاً :"أنا سعيد أن أقول إني وفانيسا نسير في حياتنا معًا كعائلة. عندما ينتهي العرض وتتوقف الموسيقى، تكون الرحلة جميلة بإمتلاك من تتشارك معه كل هذه الامور. شكراً لكم جميعًا على دعمكم وصلواتكم!"

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4- فانيسا وكوبي كانا يفكران في زيادة عدد أفراد أسرتهما

كوبي صرح في آذار/مارس بأنه يعتقد أن زوجته ترغب أكثر منه بأن تنجب صبياً ،"فأنا أحب أن يكون لدي فتيات" وتابع أن زوجته تريد أن يكون لديهما صبي ليكون ابن والدته للأبد، وأضاف أنه سيرى اذا كان بإمكانهما تحقيق ذلك.

5-فانيسا أجهضت

إستقبلت فانيسا بناتها ناتاليا وجيانا وبيانكا وكابري في الأعوام 2003 و 2006 و 2016 و 2019 وعانت من الإجهاض في الفترة الممتدة بين ولادة إبنتيها الكبيرتين، وذلك بسبب حصول حمل خارج الرحم.