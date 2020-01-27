ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة التهرب الضريبي في مصر تأجيل محاكمة الفنانة المصرية بوسي في قضية التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيه وذلك لجلسة 24 فبراير المقبل بعد تأجيل محاكمتها اكثر من مرة.

وكان قد صدر اول حكم في 7 مايو 2018 بحبس ياسمين محمد شعبان المعروفة بـ بوسي، لمدة سنتين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، و تغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

الجدير ذكره ان بوسي كانت قد احيت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في رأس السنة في أحد الفنادق المرموقة في تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة بوسي مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.