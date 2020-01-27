والد ميغان ماركل لابنته: إذا وصل الأمر إلى لقائك في المحكمة فهذا رائع

لفت توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري، يوم الاثنين إنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة وإنه يرى أنها أساءت هي وزوجها بالملكة إليزابيث بالتخلي فجأة عن مهامهما الملكية.

وقال ماركل لأحد البرامج: “أعتقد أنهما أساءا للملكة.. أعتقد أنهما أساءا للأسرة الملكية وهذا لا يصح… أنا محرج قليلا لأجلهما وأشعر بالأسى حقا من أجل الملكة”.

ومن المحتمل أن يلتقي ماركل بابنته في المحكمة وذلك بعدما رفعت ميغان دعوة ضد صحيفة ميل أون صنداي بسبب نشرها رسالة خاصة بعثت بها لوالدها وهو ما اعتبرته انتهاكا لحق الملكية الفكرية ولحقوق الإنسان. وتعتزم الصحيفة الاستعانة بشهادة الأب في تلك المعركة القانونية.

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وقال ماركل ”إذا وصل الأمر إلى لقائهم في المحكمة فهذا رائع.. على الأقل سيتسنى لي أخيرا رؤيتهم لكنني لا أريد مواجهة ولا شجارا“. مشيرا إلى أنه طلب من الصحيفة نشر الخطاب.

وكان الأمير هاري قد وصل إلى كندا لبدء حياة جديدة مع زوجته ميغان ماركل وابنهما آرتشي بعدما أثار الثنائي أزمة في العائلة المالكة البريطانية بإعلانهما المفاجئ هذا الشهر التخلي عن مهامهما الملكية.

وأعلن قصر بكنجهام والملكة أن هاري وميغان لم يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقبيهما الملكيين وسيشقان طريقهما في الحياة بشكل مستقل مما يفسح لهما المجال لبدء حياة عملية جديدة في كندا والولايات المتحدة.

نذكر ان توماس ماركل لم يحضر زفاف ابنته ميغان في 2018 بسبب مشكلات صحية وهو مبعد عنها منذ ذلك الحين وقال إنه لم يلتق أبدا بـ هاري ولا بحفيده آرتشي.