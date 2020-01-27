شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية.. ماذا عن أولاده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو لنجم بوليوود شاروخان أثناء تواجده في إحدى المناسبات العامة يتحدث فيها عن ديانته وديانة زوجته وأولاده.

وكشف شاروخان في الفيديو أنه مسلم، لكن زوجته تنتمي إلى الديانة الهندوسية، وعندما ذهب أولاده للمدرسة سألوه ما ديانتهم فأجابهم أنتم "هنود"، موضحا أن موضوع الدين غير قابل للنقاش لديه في المنزل.

وأضاف شاروخان في خطابه:" أعترف بأنني مسلم، صحيح أنني لا أصلي الصلوات الخمس، لكنني أؤمن بمادئ الدين الإسلامي وأعتقد بأنه دين جيد".

واستطرد نجم بوليوود أنه لا يوجد دين معين تم فرضه في منزله حتى أنهم يحتفلون بجميع المناسبات الدينية والمهرجانات، وأوضح أنه اختار أسماء أولاده لتكون عامة ولا ترمز لأي دين معين وهي " آريان وسوهانا".

وتفاعل رواد تويتر مع تصريحات شاروخان، فبعضهم انتقد عدم منح الفنان الهندي لابنائه تعليم ديانته ولا يشرحها لهم، وبعض آخر رأى أن تصرفه صحيح، خاصة أن زوجته لا تنتمي إلى الديانة الإسلامية.

ويعد شاروخان من أبرز نجوم بوليوود؛ إذ حقق شهرة واسعة داخل بلاده بالإضافة إلى الوطن العربي، بدأ مشواره الفني في الثمانينيات وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، برع في الاستعراض والذي اعتاد تقديمه في أفلامه، وحصد العديد من الجوائز المهمة في مسيرته الفنية الطويلة.

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وفي شهر اكتوبر من عام 1991 تزوج من جوري تشيبر، وهى بنجابية هندوسية، في حفل زفاف هندوسي تقليدي، وذلك بعد قصة حب استمرت مدة ست سنوات، ولديهم ابنهم اريان مواليد 1997 وابنتهم سوهانا مواليد 2000. وفي عام 2013، أصبحا أبوين لطفلهما الثالث أبرام، الذي ولد من خلال أم بديلة.

وكان أريان نجل الفنان الهندي قد تعرض مؤخرا للسخرية بسبب انتشار عدد من الصور الخاصة له، يظهر فيها عابسا وكأنه غير راض عن وضعه وعن هذه الصور، ليطرح عدد من الجمهور بطريقة ساخرة ما الذي يحتاجه اريان ليكون سعيدا.

ويهتم شاروخان بصناعة السينما بشكل كبير، وفي كل مقابلاته يعرب عن آماله في تحسين هذا المجال بشكل كبير، خاصة في بوليوود، مؤكدا أنه يحتاج إلى بعض التحسينات.