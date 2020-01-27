نانسي عجرم لن ترضخ للابتزاز وأغنيتها الجديدة تطرح قريباً

لا تزال قضية النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم تحظى باهتمام أهل الفن والإعلام والناس في كل أنحاء العالم العربي ودول الاغتراب لما تحمل من تفاصيل مثيرة تتكشف يوماً بعد يوم.

في المعطيات الأخيرة قال محامي الدفاع عن الهاشم الأستاذ غابي جرمانوس إن نقيب المحامين في لبنان الأستاذ ملحم خلف أصدر قراراً يمنع بموجبه أي محامٍ من الإدلاء بأي تصريح للإعلام في موضوع اللص الذي دخل منزل نانسي عجرم بعد منتصف الليل بهدف السرقة، لكنه هدّد أهل البيت بمسدس اتّضح في ما بعد أنه خلّبي، إنما أكد جرمانوس أن همّه كمحامي دفاع هو منع المحاكمة عن وكيله، لأن ما قام به مجرد دفاع عن النفس. أما محامي عائلة القتيل محمد الموسى الأستاذ أشرف الموسوي فقال بدوره إن نقيب المحامين اللبنانيين أصدر قراراً بمنع الكلام في هذه القضية تحت طائلة الملاحقة القانونية، لكنه أكد أن الدعوى مستمرة الى حين تبيان الحقيقة من كل جوانبها.

وكان قد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلاماً للمحامي الموسوي يقر فيه بأن شقيق القتيل الموسى المدعو حسين الموسى أخبره بأن شقيقه لا يعرف نانسي عجرم ولا زوجها، ولم يعمل يوماً في منزلهما، ليتضح في ما بعد أن حسين الموسى هو خال القتيل وليس شقيقه. كما تضاربت التصاريح بين والدة اللص التي قالت إن ابنها كان يعمل في فيلا الهاشم في منطقة نيو سهيلة، وزوجته التي نفت ذلك وأكدت أنه كان موعوداً بالعمل عند نانسي عجرم لقاء أجر شهري قدره 800 دولار أميركي، لتنقض الزوجة كلامها وتقول إنه كان يعمل فعلاً في فيلا نانسي عجرم.

وأكد مصدر قضائي معني بملف الحادثة أن الهاشم وعجرم لا يعرفان القتيل ولم يكن يعمل لديهما كما قال أهله، وأن هاتفَي الزوجين صودرا فور حصول الحادثة، وتبين في التحقيقات أن ليس في الهاتفين ما يثير الشُبهات، وأن كل كاميرات المراقبة في المنزل سُلِّمت الى الأجهزة المعنية بالتحقيق، وتبين أن الفيديوهات التي نُشرت كلها صحيحة ولا لَبس أو تلاعب فيها. هذا ولم يتبلّغ القضاء اللبناني حتى الساعة أي طلب يؤكد تنازل عائلة القتيل محمد الموسى عن دعواها بحق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

أما السيد جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم فقال لـ "لها" إن الابتزاز الذي تتعرّض له عائلة الفنانة لن يُجدي نفعاً، لأن القتيل دخل الى منزلهم بعد منتصف الليل بهدف السرقة، وظهر هذا واضحاً في كاميرات المراقبة المُثبتة في أنحاء المنزل، وما قام به الدكتور فادي الهاشم هو دفاع مشروع عن عائلته. وأضاف لامارا أن الابنتين، الكبرى "ميلا" والوسطى "إيللا" لا تزلان مصدومتين من هول ما رأتا من مشاهد وسمعتا من إطلاق للرصاص، والأسوأ من ذلك أنهما شاهدتا القتيل مضرّجاً بدمائه وملقياً على الأرض أمام باب غرفتهما، مما أثّر سلباً في حياتهما اليومية. ومع ذلك، يؤكد لامارا أن الحقيقة ستظهر، وسيظهر أهل القتيل في الإعلام ليعتذروا بعد الحملة الشعواء التي شنّوها على نانسي وزوجها وأفراد عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتّضح أن هناك عشرات الحسابات الوهمية على هذه المواقع، هدفها كيل الاتّهامات ونشر السُّباب، وهذا يوحي بأن وراء ما يحصل أشخاصاً هدفهم الابتزاز. واختتم جيجي لامارا حديثه مؤكداً أن أغنية نانسي عجرم الجديدة ستصدر في نهاية الشهر الجاري، وأنها باقية في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، والأزمة التي تمر بها العائلة ستنتهي مهما حامت حولها طيور الظلام.

هذا وتردّد كثيراً أن القضاء اللبناني أوقف للمرة الثانية الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعدما قرّرت القاضية غادة عون التوسّع في التحقيقات، وقد تمّ نفي كل ما أُشيع في هذا الخصوص. كما رُوِّج أن الطبيب الشرعي استدعى عجرم للكشف على جرحها مرة ثانية، وهذا ما نُفي أيضاً. وفي آخر الأخبار، أن العائلة تعيش حالة من التوتر والقلق، لكنها على يقين بأن الأزمة ستمر على خير. أما في خصوص المسدس الذي استخدمه الهاشم وأطلق منه 17 رصاصة، فهو من نوع Glock والمعروف بأن الرصاصات تنطلق منه أوتوماتيكياً بكبسة واحدة على الزناد.

وفي العودة الى بداية الحادثة، يتضح أن البعض حاول إضفاء روح العنصرية على الواقعة، إذ تمّ التركيز على جنسية السارق، مما أثار حفيظة عدد كبير من السوريين من أهل الفن والإعلام، وقيل إن هناك 28 محامياً من أصل سوري يعيشون في أميركا وعدد من الدول العربية ينوون إحالة القضية إلى المحاكم الدولية في حال تعذّر عليهم معرفة الحقيقة كاملةً من القضاء اللبناني، ليؤكد مصدر مقرّب من نقابة المحامين في لبنان أن مثل هذا المسار لا يكون قانونياً إلا بعد الحصول على إذن من نقابة المحامين في لبنان، وأن يكون المحامون المتبرعون بالدفاع عن أهل القتيل مسجّلين في نقابة المحامين في بلدهم الأم. أما بالنسبة إلى الحسابات الوهمية التي تهدّد نانسي عجرم وعائلتها فهي متابَعة من القضاء اللبناني، وسيُصار الى إقامة دعوى قضائية ضد كل شخص يبث شائعة مغرضة أو ينشر كلاماً مسيئاً بحق عائلة الهاشم.

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وفي المقابل، شنّ محبّو نانسي عجرم في سوريا حملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل محبّة ودعم لنجمتهم المفضلة والمحبوبة في كل أنحاء العالم، وليس في سوريا فقط.

كما يتابع جمهور نانسي عجرم بشغف خلال هذه الفترة برنامج "ذا فويس كيدز"، والذي صُوِّرت حلقاته قبل أشهر، وينتظر إطلالتها المباشرة في الأسابيع المقبلة.

نانسي عجرم نجمة لامعة في سماء الفن لم تتوقع يوماً أن تتعرّض لهذا الهجوم العنيف من البعض، فهذه الحادثة أظهرت أن نانسي أصبحت اليوم امرأة ناضجة، وتعرف جيداً كيف تتحدّى الظروف وتقف في وجه الريح التي تعصف بزوجها وبيتها.

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