أحمد مكى يبهر متابعيه فى أحدث ظهور

نشر الفنان احمد مكى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرم وظهر مكى من داخل سيارته ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى احمد مكى وجاءت ابرز اتعليقات كالاتى: الكبير اوى، مستنينك فى الرياض، القدوة. وأعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته لمسرحية "حزلؤم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وغاب أحمد مكي عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2019، بعد أن كان حريصا على المنافسة بأجزاء مسلسله الشهير "الكبير أوي".

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