سارة الشامي تصبح على جمهورها بهذه الطريقة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانه سارة الشامي صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت سارة على الصورة، صباح اليوم الاثنين، من سيارتها: "Wink wink" "غمزه غمزه". و جاءت التعليقات علي الصورة كالاتي : "قمررررر".. "يا صباح الورد و الفل و الياسمين ".. " ايه الجمال ده علي الصبح؟".. "بحبككك ".. "ربنا يحفظك من كل شر يارب ".. "وحشتينااا ايه اخر اعمالك؟".
يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
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