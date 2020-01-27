كريم فهمي يشيد بأبطال فيلم "لص بغداد"

أشاد الفنان كريم فهمي، بصناع وأبطال فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليا بالسينمات. ونشر "كريم" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للأفيش الرسمي للفيلم، وعلق: "لص بغداد عجبني جدا، فيلم معمول فيه مجهود رهيب، مبروك لصناع العمل ولكل الأبطال". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى. Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد إمام يتصدر الإعلان الدعائي لفيلم"لص بغداد" منفردا حاملًا شعلة نار محمد إمام يشعل انستجرام داخل الجيم

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