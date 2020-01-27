أنغام تحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء يوم 12 فبراير من الشهر المقبل، وذلك بمناسبة عيد الحب، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر أن يصاحب أنغام خلال الحفل المايسترو العالمى هاني فرحات، مدير أعمالها راندا رياض، مهندس جون وليم للأضاءه وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن.
يشار إلى أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها : "حالة خاصة جدا، بتوصفني، سيدى وصالك، على حسك، فى ايامى، ولادبلت، هدنه، نزوه، اكتب لك تعهد.. وأخرون.
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