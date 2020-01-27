شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قبلات خطفت العدسات والأضواء فى حفل توزيع جوائز Grammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أمس عدسات المصورين الكثير من اللقطات علي السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أبرز اللقطات بالحفل هي تبادل القبلات علي الـ red carpet ، و هي الصور التي لاقت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



كيفن جوناس يقبل زوجته كيفن جوناس يقبل زوجته

ظهر النجم العلمي كيفن جوناس عضو فريق " jonas brothers " و هو يقبل زوجته دانيال جوناس على السجادة الحمراء وهي اللحظة التي سجلها الكثير من المصورين .

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لانا ديل راي و صديقها لانا ديل راي و صديقها

كما ظهرت النجمة العالمية لانا ديل راي قبل بدء الحفل وهي تقبل صديقها Sean 'Sticks' Larkin و التي ربطتهما قصة حب قوية منذ عدة أشهر ، حيث تسعي لانا في أغلب الاوقات الحفاظ علي خصوصية هذه العلاقة لكنها قررت الكشف عن حبها هذه المرة علي الـ red carpet.

كما نشرت النجمة العالمية كاردي بي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صورة خلال تقبل زوجها نجم الراب أوفست ليدها قبل بدء الحفل .



قبلة أوفست لكاردي بي قبلة أوفست لكاردي بي

يذكر أن استطاعت أمس عدد من النجمات اظهار مدي أناقتهن و جمالهن حيث دخلن قائمة النجمات الاكثر أناقة بحفل Grammy لعام 2020 ، و من أبرزهن نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا التي اثارت ضجة بتصميم فستانها المثير ، و الفستان واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Ralph & Russo " ، بينما فاجأت النجمة العالمية fka twigs ذات الـ 32 عام المعنيين بالأزياء و الموضة أمس باطلالتها المميزة ، حيث انتقت فستانها من تصميم " Ed Marler " و اختارت حذاءها من " Jimmy Choo " .

و اختارت النجمة العالمية بيلي إيليش أن تظهر علي السجادة الحمراء بحفل توزيع بحفل توزيع جوائز الجرامي ، حيث أنتقت ملابسها من مجموعة تصميمات " Gucci " ، في حين فاجأت النجمة العالمية إريانا جراند العالم بظهورها علي الـ red carpet ، حيث أنتقت جراند البالغة من العمر ( 26 عام ) فستانها الضخم من مجموعة تصميمات دار أزياء " Giambattista Valli " و اختارت جراند حذائها من " Christian Louboutin " .