كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 05:55 مساءً - الفنانة زينة تروي حادثة حصلت بينها وبين أحمد عز الذي أنكر أولاده: “طلبت منه دم وأنا بالمستشفى لابني قالّي مش هم دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضية…”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الفنانة زينة تروي حادثة حصلت بينها وبين أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.