بالصور- أريانا غراندي أميرة في حفل جوائز الغرامي

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Jan 27, 2020
خطفت النجمة أريانا غراندي الانظار خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية يوم الأحد.
“غراندي”، لم تفز بأي جائزة على الرغم من انها كانت مرشحة لخمس جوائز غرامي، ولكن سرقت الأضواء اثناء مرورها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة بدت فيها كالأميرة.
اريانا غراندي كانت بصحة والديها حيث التقطت الصور معهم على السجادة الحمراء.
نذكر ان الحفل طغى عليه مقتل نجم كرة السلة كوبي براينت في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس قبل ساعات قليلة من انطلاقه يوم الأحد.
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