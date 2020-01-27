ماذا قصد تيم حسن بقوله "كل شي مدروس من البابوش للطربوش"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان السوري تيم حسن جمهوره بالرد على أسئلة بعض منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم معرفة المتابعين عنه بأنه ليس نشيطا على مواقع التواصل وعادة ما يغيب عنها، ولا يعلق إلا في بعض المناسبات والأحداث.

وزاد غياب حسن بشكل كبير عن السوشال ميديا وذلك بعد عرض مسلسل الهيبة بجزئه الثالث، بسبب بعض التعليقات السلبية التي طالت هذا الجزء بشكل خاص وطالبت الفنان السوري بالعودة إلى ما قدمه سابقا من أعمال خاصة في الدراما السورية.

وكشف تيم حسن في ردوده للمتابعين عن بعض الأمور أبرزها أنه قد انسحب من موقع فيسبوك، وأنه بصدد الانسحاب من تويتر وإنستغرام على أن تقوم إحدى معجباته بإدارتها.

وعن ظهوره في بعض مشاهد مسلسل "العميد" الذي عُرض مؤخرا على منصة "شاهد" بقميص وبنطلون يحتاجان للكي، وفيما إذا كان هذا الأمر متعمدا أم لا، أجاب حسن: "كل شي مدروس من البابوش للطربوش".

وحول انضمامه لعمل طويل مثل مسلسل "الإخوة" الذي شارك فيه قبل سنوات إلى جانب نخبة من النجوم، قال الفنان السوري للمتابع صاحب السؤال: "طويل مثل الإخوة إنسى الموضوع".

وبطريقة طريفة أجاب حسن عن سؤال متابع له يدعى عمران، حول كنيته هل هي "أبو ورد أم أبو فهد"، قائلا: "ما عندك جوجل لك عمران".

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أما بشأن مشاركته في عمل كوميدي جاء رد الفنان السوري: "كل شي وارد.. وكان مطروح لفترة، بس هادا منو وقتو صديقي".

وجاءت العديد من التعليقات على أعمال حسن السابقة أي ما قبل الأزمة السورية، حيث أشاد الجمهور بتاريخه الفني، معتبرين أن أدواره السابقة لا يمكن نسيانها، واستذكر عدد كبير دوره المميز في مسلسل "أسعد الوراق"؛ ما دفع حسن لنشر مقطع من المسلسل، ولكثرة الانتقادات قرر حسن الرد على هذا الموضوع بقوله: "نجتهد ونحاول، وأعمال ما بعد 2011 تعبنا عليها كمان، وانشغلت بمستوى وحب للانصاف".

وأجاب تيم حسن على إمكانية إنتاج جزء ثان من مسلسل العميد فقال: "اي لكن.. كل مسلسل بفوتوا راح افتحلوا 4 أجزاء".

ورأى بعضهم أن الفنان السوري تيم حسن شعر بالراحة بسبب نجاح مسلسل العميد والذي شاركته بطولته الفنانة كاريس بشار، وهو الأمر الذي بدا واضحا من ردوده.