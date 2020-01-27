زوج نانسي عجرم يعلق مجددا بشأن قضية قتله محمد الموسى.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مجددا بعد الاتهامات التي وجهت له مؤخرا بقتل الشاب السوري محمد الموسي والمعروف إعلاميا "بقتيل فيلا نانسي" عمدا، مؤكدا أنه يحب الاستماع لأكاذيب الآخرين في حين أنه يعرف الحقيقة، على حد قوله.

ونشر الهاشم عبر إنستغرام، صورة للفنان العالمي ليوناردو دي كابريو وهو يحتسي الخمر في مشهد من أحد أفلامه وعلق عليها: "أحب الاستماع للأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة.. اللهم احم عائلتي الجميلة".

ودائما ما يرد الهاشم بطريقة غير مباشرة، على الاتهامات التي يواجهها؛ إذ سبق وعلق على حادثة سطو منزله من خلال اقتباس عن الكاتبة البريطانية جين رولينج قائلا: "أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

يذكر أنه تم بعد جلسة الاستماع إلى الدكتور فادي الهاشم في قضية قتله لـ محمد الموسى في الأسبوع الماضي، فقد تم تحديد جلسة جديدة في الـ 10 من آذار/ مارس المقبل، بعدما طلب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الاستماع الى إفادات جميع العاملين في عيادة الهاشم إضافة الى شقيقه.

واتضح أن القتيل اتصل عدة مرات بعيادة الدكتور الهاشم، بينما سيطلب الفريق القانوني للمدعين داتا الاتصالات واستدعاء نانسي عجرم كونها أصيبت في الحادثة.

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وفي السياق ذاته كانت الفنانة نانسي عجرم وزوجها قد أقاما قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا هددهما وعائلتهما بالقتل على خلفية مقتل الشاب في منزلهما.

وأوضح المحامي غابي جرمانوس أنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

وجاء في الشكوى: "أن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما".

وأوضح نص الشكوى أن المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وشددت الشكوى على أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".