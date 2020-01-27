أبناء صباح الجزائري يحتفلون بعيد ميلادها.. فهل علقت أختها سامية بعد انقطاع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بعيد ميلادها الـ 65 وسط أبنائها الذين وجهوا لها الرسائل والتقطوا معها الصور التذكارية، وسط تفاعل من الفنانة على رسائلهم.

ونشر كرم ابن الفنانة صورة مميزة جمعته بوالدته في بيروت علق عليها:" "أنتِ ملهمتي ما حييت"، لترد صباح على ابنها في تعليق على الصورة: "وأنت روح الروح يا أمي".

وفي كل مرة ينشر فيها كرم صورة فانه يحدث تفاعلا بين المتابعين بسبب وسامته وابتسامته والشبه الكبير الذي يجمعه بوالدته وفق عدد من المعلقين.

ودخل كرم التقي على خط والدته؛ إذ شارك بالتمثيل للمرة الأولى بالجزء الثاني من مسلسل "الهيبة - العودة"؛ إذ قدم شخصية "فادي" الذي أحضرته "سلمى" (ميرفا القاضي) معها، من أجل مشروعها الجديد مع والدها "ناظم" (رفيق علي أحمد).

أما ابنة صباح الجزائري رشا التقي فقد شاركت هي الأخرى صورة جمعتها بوالدتها وعلقت أسفلها: "بحبك ماما إلى ما لا نهاية... كل عام و انتِ بخير يا كل الخير".

ولرشا أيضا نصيب من وظيفة والدتها إذ أدت دور "هدى" ابنة الفران "أبو بشير" وزوجة عصام الثانية في مسلسل باب الحارة.

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وهو الأمر ذاته الذي فعلته ترف التقي التي نشرت صورة مع والدتها وكتبت عليها :" بكرا بوجودك بيهون.. كل سنة وانتِ سالمة يا قمر الزمان " .

ولكن المفاجأة كانت بأن شقيقة صباح الجزائري، الفنانة القديرة سامية الجزائري قدمت التهاني لأختها بالقول: "كل سنه وأنت سالمه ويربو بدلالك ويخليك فوق راسهن وتكوني بالصحه والهنا يا حبيبتي يا صبوحتي الحلوه الاموره "، وفق مصادر فنية، لكن عند البحث عن حقيقة تعليق سامية عبر السوشال ميديا لم يتبين وجوده.

وكانت عدة شائعات أكدت في وقت سابق أن علاقة الشقيقتين صباح وسامية ليست على ما يرام، وأنهما لا تتواصلان مع بعضهما؛ لأنه حين أعلنت صباح الجزائري عن خطوبة ابنتها لم تشر الصور ولا التعليقات إلى تواجد سامية ضمن المدعووين، الأمر الذي عزز فكرة انقطاع الأختين.

بدورها لم تنس الفنانة صباح الجزائري الرد على المهنئين بعيد ميلادها وعلقت:" شكر كبير لكل شخص تذكر عيد ميلادي وعايدني .. فرحتوني ومحبتكن هي نعمة من عند الله .. العمر هو مجرد رقم .. المهم القلب بعدو شباب.. عيشوا حياتكن متل ما بتتمنوا وما تضيعوا ولا ثانية منها لأنو يلي بيروح ما عاد يرجع .. ازرعوا المحبة وين ما كنتوا لترجعلكن أضعاف وكونوا مناح بحق حالكن وحق غيركن دائماً".

وتعد صباح الأخت الصغرى للممثلة سامية الجزائري، بدأت التمثيل بعام 1973 وغابت فترة عن الساحة الفنية ثم عادت، وهي عضو نقابة الفنانين السوريين منذ تاريخ الـ 28 من فبراير 1977.

وفي الشأن الفني؛ فإن صباح الجزائري تشارك هذا الموسم ببطولة مسلسل "حارس القدس" للكاتب حسن يوسف والمخرج باسل الخطيب والذي يروي سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي. وشاركت بـ 2019 في عملين هما "سلاسل دهب"، بدور "عواطف خانم"، و"ناس من ورق" بدور "الملكة بلقيس".