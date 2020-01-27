انتهاء أزمة حبس تامر عاشور لمدة عام.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي قد عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

ووجهت النيابة لتامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات "آرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وروتانا للتوزيع الفني".

وكانت المحكمة التي نطقت الحكم قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم الاثنين، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وطالت جرائم التهرب الضريبي عددا كبيرا من الفنانين بسبب عدم خضوعهم لدفع مستحقات الدولة المالية من أموال أعمالهم.

Advertisements

وفي 2019 شهدت قاعات محاكم التهرب الضريبي العديد من القضايا المتهم فيها كثير من الفنانين، بعضهم صدرت ضدهم أحكام والبعض الآخر سدد ما عليه من ضرائب وقدم تصالحا يفيد بذلك للمحكمة فألغيت الأحكام الصادرة ضدهم، بينهم داليا البحيري، وعبير الأنصاري، ودولي شاهين.

وفي الشهور الماضية عاقبت إحدى المحاكم المصرية الفنان سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفا و197 جنيها، للضرائب، وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات: القاهرة والناس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.