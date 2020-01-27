"لص بغداد" في المقدمة و"دماغ شيطان" الأخير في إيرادات الأحد

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الأحد مبلغ مليون 917 ألف 570 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "لص بغداد" المركز الأول في شباك التذاكر، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها مليون 173 ألف 644 جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

احتل فيلم "الفلوس" المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 537 ألف 131 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

في المركز الثالث يأتي فيلم "بنات ثانوي، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 167 ألف 53 جنيه.

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والفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ماياتن السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

يأتي في المركز الرابع بشباك التذاكر فيلم "يوم وليلة"، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 34 ألف 111 جنيه.

والفيلم بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، محمد جمعة، خالد سرحان، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

في المركز الأخير يأتي فيلم "دماغ شيطان"، والذي حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 5631 جنيه.

والفيلم بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب، أشرف طلبة، نادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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